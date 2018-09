Sebastian Vettel ha imparato la lezione

Una Ferrari a tratti rassegnata deve accontentarsi della seconda fila a Sochi.

Non il passo giusto per cercare la difficile rimonta nel Mondiale, ma Sebastian Vettel prova a pensare positivo e spiega il perché non ha forzato per migliorare la posizione in griglia: "Tutto si deciderà la domenica, ci aspetta una gara molto lunga. La qualifica è importante, mi sarebbe piaciuto avvicinarmi di più, c’era un piccolo margine, ma non volevo commettere errori come successo altre volte".

Il tedesco sembra avere capito quale sarà il momento chiave della gara: “La macchina va bene, ma dipenderà tutto dalla partenza”.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 18:45