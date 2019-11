Sebastian Vettel ha voltato pagina

Mentre Charles Leclerc si concentra sull’attualità e su come correre al meglio il Gp di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2019, Sebastian Vettel non si è sottratto alle domande dei giornalisti riguardo al clamoroso “autoscontro” visto a Interlagos con il compagno di squadra.

Le parole del tedesco, appena diventato padre per la terza volta, sono laconiche: “Non credo ci sia molto da dire rispetto a quello che è accaduto. Io e Charles eravamo dispiaciuti, ne abbiamo parlato tra noi e anche con Binotto. Penso sia giunto il momento di voltare pagina e fare in modo che non accada più".



SPORTAL.IT | 29-11-2019 23:43