Helmut Marko, ex pilota di Formula 1 e attuale consigliere in casa Red Bull, dà un consiglio a Sebastian Vettel, che conosce molto bene: "Dovrebbe cambiare squadra".

"Si commettono errori quando non si è più sicuri delle proprie qualità, anche per questo Vettel avrebbe bisogno di un nuovo ambiente. Anche se non penso che ciò possa succedere nel 2020" aggiunge Marko ai microfoni di ‘AutoBild’.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 13:52