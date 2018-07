Sebastian Vettel lancia la volata Mondiale

Il doppio ritiro della Mercedes in Austria, non proprio un evento consueto, gli ha permesso di tornare in testa al Mondiale proprio nel momento più difficile, dopo gli errori in Francia e in Austria in prova, ma non è solo per questo che Sebastian Vettel crede nel sogno Mondiale.

Alla vigilia del Gp d’Inghilterra il pilota tedesco esalta la sua SF71-H, ma chiede un ultimo sforzo, a sè e ai tecnici, in vista della seconda parte di stagione: “Questa macchina ha un grande potenziale. Anche lo scorso anno era così, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. La chiave sarà capire come svilupperemo la vettura da qua a novembre''.

Vettel è poi tornato sulle proprie imperfezioni nelle ultime gare: "Gli errori -capitano nell'arco di una stagione, a noi e ai nostri avversari. Dobbiamo essere pazienti goderci le gare. La mia penalizzazione in Austria? Non credo si debbano sempre dare penalità con lo stesso metro di giudizio – ha concluso il tedesco – spesso nelle situazioni ci sono sfumature, non tutto è sempre bianco o nero. E poi anche Carlos ha detto di non essere stato danneggiato”.

