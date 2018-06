Sebastian Vettel non fa una piega

L’evoluzione del motore che la Mercedes ha portato in Francia ha subito prodotto una doppietta nella griglia di partenza del Gp in programma sul circuito di Le Castellet, ma Sebastian Vettel, costretto ad accontentarsi del terzo posto, non dispera alla vigilia della gara: “Con un giro fantastico avrei potuto avere una opportunità, ma il terzo posto comunque non mi dispiace perché in gara la macchina dovrebbe andare bene" il commento del tedesco dopo la corsa alla pole.

Sugli spalti i tifosi della Rossa non mancheranno: “È stato bello vedere tanti tifosi qui, spero di avere delle buone possibilità domani, anche se non sarà facile trovare il bilanciamento giusto'' ha aggiunto Vettel.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 18:45