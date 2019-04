Sebastian Vettel prova a scuotere la Ferrari

La Ferrari, dopo le tre doppiette consecutive della Mercedes, vuole interrompere il dominio di Hamilton e Bottas. Il quarto round della stagione si terrà a Baku, in Azerbaigian, e Sebastian Vettel punta al riscatto.

"Gli avversari sono di livello altissimo, noi non abbiamo tratto il meglio dalle prime tre gare mentre la Mercedes ha capitalizzato probabilmente anche oltre il proprio potenziale, il che è un altro punto di forza. Sta a noi e agli altri cercare di capovolgere la situazione, noi cercheremo di farlo a nostro favore".

Chiude sui nuovi aggiornamenti che presenterà la Ferrari in vista del GP: "C'eravamo posti l'obiettivo di arrivare con pezzi nuovi, lo scopo è quello di rendere la macchina più veloce, in qualunque circuito. Speriamo di poter trovare gli stessi risultati in pista che abbiamo rilevato in galleria del vento, sperando che i numeri coincidano per poi capire quanto riusciremo a progredire".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 17:08