Sebastian Vettel punta a un sabato migliore

Sebastian Vettel ha parlato con Sky di quanto accaduto in pista venerdì in Cina e di quanto spera possa accadere sabato.

"Posso dare sicuramente di più – ha osservato il tedesco della Ferrari -: sarà sabato la giornata chiave per avere un miglior feeling rispetto ad oggi. Le Mercedes mi aspettavo fossero molto forti qui, se riusciamo a essere vicini a loro è un buon segno. Vedremo come andrà sabato, sono convinto che possiamo migliorare la macchina. Possiamo andare più veloci in curva, è sempre una buona cosa se riusciamo a trovare delle prestazioni in più".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 14:48