Sebastian Vettel sceglie il meteo per Suzuka

Che il Gp del Giappone a Suzuka sarebbe stato difficile per le Ferrari era chiaro alla vigilia, ma a complicarsi le cose potrebbe essere il meteo pazzo, complice l'atteso arrivo del tifone Habigis, a causa del quale è già stata cancellata la giornata in pista di sabato.

Nelle prove libere del venerdì le Rosse hanno accusato distacchi importanti dalle Mercedes, ma Sebastian Vettel confida proprio in condizioni meteo imprevedibili: "Domenica sarà una giornata particolare, non so bene come saranno le condizioni, ma spero che siano un po' pazze perché questo ci potrebbe aiutare – il parere del tedesco – Sarà una battaglia intensa sia con le Mercedes, sia con Verstappen".

Questo il commento di Vettel sulla giornata di prove: "Non sono sicuro di cosa ci manca, personalmente a livello di guida devo fare qualcosa in più. Il bilancio non sembra così male, ma in generale abbiamo poco grip rispetto a quello che ci aspettavamo. Non ho guardato il passo di tutti, credo che il mio non fosse così male, soprattutto se confrontato con quello della Red Bull. Le Mercedes sembrano oggettivamente più avanti".

SPORTAL.IT | 11-10-2019 12:03