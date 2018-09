Sebastian Vettel sventola bandiera bianca

Nello sport, come nella vita, ci si può arrendere a parole, ma pure a gesti. E forse quando si getta la spugna attraverso i comportamenti in gara o il linguaggio del corpo è ancora più evidente che quando si rinuncia a lottare a parole. Nel post-gara del Gp di Singapore, quindicesima prova del Mondiale 2018, Sebastian Vettel non pronuncia ovviamente mai la parola “resa” nell’ottica della rincorsa al titolo, perché con sei Gp da disputare può succedere di tutto, o quasi, ma i tifosi della Ferrari non possono non aver notato come in pista il tedesco sia stato tutt’altro che combattivo. Fatto sta, che la classifica adesso recita -40 punti dal primo posto di Hamilton.

Di fatto, il Gp di Seb è finito dopo il primo giro quando, dopo il ruggente sorpasso a Verstappen poco prima dell’ingresso della Safety Car per il botto della Force India di Ocon, è come se Vettel avesse finito le energie. Hamilton si è rivelato imprendibile e allora il ferrarista è parso sfiduciarsi, consapevole che neppure un secondo posto avrebbe modificato il rapporto di forze con la Mercedes, che sembra non sbagliare nulla in pista e a livello di strategie.

Il resto lo ha fatto l’undercut al pit stop, rivelatosi una scelta poco felice, ma questa volta Vettel non se l’è presa con il box: "Siamo stati fuori dalla lotta, non avevamo il passo gara, non eravamo veloci – il commento nell’immediato postgara – Ho provato a essere aggressivo all'inizio, ma non ha funzionato, poi ho cercato una tattica diversa dagli altri con le gomme. L'obiettivo era di uscire davanti a Hamilton, ma non ci sono riuscito e in questo modo abbiamo perso pure il secondo posto. A quel ponto non ero convinto di poter arrivare alla fine con gli stessi pneumatici e quindi ho dovuto pensare a gestirli perché una seconda sosta ci avrebbe fatto perdere troppo tempo”.

Di tutt’altro umore Hamilton, che pure ha provato a rendere a parole la vittoria più difficile di quella che è stata realmente: “La partenza è stata ottima, ma poi non è stato semplice perché mi è sembrata la gara più lunga della mia vita. Verstappen ha lottato bene, mi ha dato filo da torcere. È un mese di settembre fantastico, non potevo sperare nulla di meglio".

