Sebastiano Esposito, l'agente rivela il retroscena sulla famiglia e lancia una dura accusa al calcio italiano

Mario Giuffredi ha raccontato a Repubblica delle difficoltà legate alla carriera del giovane attaccante di Castellammare: "Quando l'ho preso non lo volevano neanche in Serie B"

Aldo e Luigi Cevenini scesero in campo dal 1′ con la maglia dell’Italia contro la Svizzera, vinsero 3-1 segnando entrambi: Aldo realizzò una doppietta, Luigi una rete. il 31 gennaio 1915. Sono stati gli ultimi fratelli a partire titolari insieme fino al 2026, giorno in cui Sebastiano e Pio Esposito hanno vestito la maglia da titolare contro la Turchia.

I fratelli celebri dell’Italia

Prima c’erano stati Giuseppe e Felice Milano, insieme per tre volte tra il 1912 e il 1913, poi ci sono stati i fratelli Inzaghi, che il 15 novembre 2000, nell’amichevole Italia-Inghilterra 1-0, condivisero il campo per 11 minuti. Simone entrò nella ripresa e Filippo uscì poco dopo. La famiglia Esposito rappresenta quindi un caso unico: Salvatore, Sebastiano e Pio hanno tutti giocato nella Nazionale maggiore. Salvatore esordì nel 2022, mentre Sebastiano e Pio hanno poi condiviso il campo nel 2026. Nessuna precedente famiglia italiana era riuscita a portare tre fratelli in campo con la Nazionale maggiore.

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Sebastiano Esposito, parla Giuffredi

“Ho fatto la guerra sportiva per Sebastiano, che ora è al Sassuolo: quando l’ho preso non voleva nessuno neanche in Serie B. Il mondo del calcio ha capito troppo tardi il suo valore, io ho sempre creduto molto in lui”. Con queste parole il procuratore Mario Giuffredi ha raccontato a La Repubblica un retroscena di mercato che riguarda uno dei tre fratelli Esposito, suoi assistiti.

“La sua storia ci dà un insegnamento: non bisogna sprecare il talento dei nostri giovani, è una risorsa immensa. Mi riferisco alla provincia di Napoli e non solo – spiega l’agente – In panchina (contro la Turchia ndr) c’era anche Antonio Vergara. Non è un caso che tre titolari della Nazionale (i due Esposito e Donnarumma) siano di Castellamare”. Cosa contraddistingue i due Esposito al di là dell’aspetto sportivo? Giuffredi ha le idee chiare: “Sono ragazzi vecchio stampo: con i principi di una volta e legati alla famiglia, agli zii e soprattutto ai nonni. Senza dimenticare il legame con Castellammare di Stabia”.

La storia sportiva di Sebastiano Esposito

Dopo la formazione iniziale nel Brescia, Sebastiano Esposito è entrato nel vivaio dell’Inter, bruciando rapidamente le tappe. L’esordio con la prima squadra arriva il 14 marzo 2019, a soli 16 anni, in Europa League contro l’Eintracht Francoforte. In Serie A debutta invece il 26 ottobre 2019 contro il Parma. Il 21 dicembre dello stesso anno, contro il Genoa, segna il suo primo gol tra i professionisti. Con l’Inter nella stagione 2019-20 colleziona 7 presenze e una rete in campionato.

I prestiti in Europa

Nel 2020-21 gioca prima alla Spal, in Serie B, e poi al Venezia, contribuendo alla promozione dei lagunari in Serie A. Nel 2021-22 si trasferisce al Basilea, in Svizzera, dove realizza 6 gol in campionato e uno in Conference League. La stagione successiva vive una nuova esperienza all’estero con l’Anderlecht, prima di rientrare in Italia a gennaio per vestire la maglia del Bari: in Puglia segna 4 gol in 15 partite, compresi i playoff. Nel 2023-24 passa alla Sampdoria, dove ritrova continuità e chiude il campionato di Serie B con 6 gol e 4 assist.

L’esplosione a Empoli e il Sassuolo

Il salto di qualità arriva nel 2024-25 con l’Empoli. Esposito diventa uno dei principali riferimenti offensivi della squadra toscana e chiude la stagione con 8 gol in 33 partite di Serie A, ai quali aggiunge due reti in Coppa Italia. Nell’estate 2025 torna all’Inter, partecipando anche al Mondiale per Club, prima di trasferirsi al Cagliari. In Sardegna trova un ruolo importante e conclude la stagione 2025-26 con 7 gol in Serie A, oltre a una rete in Coppa Italia. Nell’estate 2026 passa quindi al Sassuolo.