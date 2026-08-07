Il caso Esposito si intreccia con il mercato: dopo lo scontro tra Cagliari e Giuffredi e l’intervento di Corona aumentano le richieste per il fratello maggiore di Pio

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Il caso Sebastiano Esposito si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’irruzione di Fabrizio Corona nella querelle tra il Cagliari e l’agente del fratello maggiore di Pio Esposito, Mario Giuffredi, lo scenario sembra ormai delineato: il 24enne attaccante di Castellammare di Stabia è destinato a lasciare la Sardegna. Sul giocatore hanno iniziato a muoversi due big, mentre la battaglia tra le parti si preannuncia lunga e cresce l’attesa per la prossima puntata di ‘Falsissimo’, nella quale – come assicurato dal re dei paparazzi – saranno mostrate le prove che, secondo lui, inchioderebbero la società rossoblù.

Sebastiano Esposito, il Como pensa al colpo: sfida aperta per l’attaccante

Al Como manca soltanto un attaccante di livello per completare una rosa costruita con ambizioni importanti per il doppio fronte campionato-Champions League. Sono già 130 i milioni investiti dall’ambizioso club lariano, ai quali si aggiungerà la cifra destinata all’acquisto della punta richiesta da Cesc Fabregas. La trattativa per Moise Kean è tramontata per il mancato accordo con la Fiorentina e così il Como ha spostato le proprie attenzioni su Sebastiano Esposito. Per l’attaccante il Cagliari chiede 20 milioni di euro, ma al momento non è ancora partito l’assalto definitivo. Il club lombardo valuta infatti anche altre piste, tra cui quella che porta a Franjo Ivanovic, 22enne centravanti croato del Benfica. Non è però da escludere che nei prossimi giorni possa arrivare una prima proposta per Esposito, magari con l’inserimento di Van der Brempt come parziale contropartita tecnica.

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Napoli su Sebastiano Esposito dopo il tentativo per il fratello Pio

Esattamente un anno fa, subito dopo il grave infortunio rimediato da Lukaku nell’amichevole contro l’Olympiakos, il Napoli aveva provato ad anticipare la concorrenza per Pio Esposito con un’offerta da 45 milioni di euro respinta dall’Inter. Ora il club di De Laurentiis potrebbe tornare sul mercato degli Esposito, ma questa volta per il fratello maggiore Sebastiano. Un’operazione legata soprattutto al futuro di Big Rom, sempre più vicino all’addio dopo il permesso extra concesso dalla società che gli ha consentito di non presentarsi al ritiro di Castel di Sangro. In questa fase, però, gli azzurri hanno le mani legate: prima di acquistare devono necessariamente completare alcune cessioni. L’eventuale assalto a Esposito dipenderà quindi dalla partenza dell’attaccante belga.

Caso Esposito-Cagliari, lo scontro con Giuffredi e l’intervento di Corona

La situazione è precipitata dopo il comunicato del Cagliari che accusava il 24enne di aver lasciato il ritiro senza autorizzazione. Poi il dg Stefano Melis ha alzato ulteriormente il livello dello scontro parlando di “tentativo di estorsione”, provocando la dura reazione dell’agente dell’attaccante, Mario Giuffredi, che ha replicato denunciando il dirigente per “diffamazione aggravata”. Sulla vicenda è intervenuto a gamba tesa anche Fabrizio Corona, che con un post su X ha preso posizione in difesa del calciatore e ha annunciato nuovi retroscena nella prossima puntata di ‘Falsissimo’.

“Nella prossima puntata di Falsissimo sul Calcio ascolterete una telefonata registrata – risalente al 29/7 alle 23:30 circa – in cui una delle più alte sfere dirigenziali del Cagliari chiede di inscenare un teatrino per arrivare alla rottura e vendere Sebastiano Esposito, perché la società aveva intenzione di venderlo senza inimicarsi la piazza”, ha scritto Corona. “Infatti, dopo l’incontro del 30 luglio al Melià di Milano tra Giulini, Catte, Accardi e Giuffredi, all’opinione pubblica è stata attribuita la rottura ad Esposito e al suo entourage. Tutto come richiesto dal club e, a pagarne le spese, è Esposito che a Cagliari non può più mettere piede”. Al momento Corona non ha ancora comunicato la data della prossima puntata del suo format.