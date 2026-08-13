Sebastiano Esposito evita il Cagliari, forza il trasferimento e fa un regalo all’Inter: Napoli, Como e Lazio alla finestra

Rottura totale tra il Cagliari e Sebastiano Esposito, che ha presentato un nuovo certificato medico per evitare di tornare dai sardi, con Pisacane che in conferenza stampa prima della Coppa Italia ha ammesso: "La situazione mi turba"

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo una sola stagione sembra già essere giunta al capolinea l’esperienza al Cagliari di Sebastiano Esposito, che ha presentato un nuovo certificato medicato di ulteriori 15 giorni. Una scelta che sembra motivata dalla voglia di forzare il suo trasferimento dopo che i sardi non accolto la sua richiesta di rinnovo a 1,5 milioni di euro a stagione. Sul giocatore ci sono vari giocatori di Serie A tra cui Napoli, Como, Atalanta e Lazio, con l’Inter che guarda interessata.

Esposito evita il Cagliari grazie a un nuovo certificato. Pisacane: “Mi turba”

Scaduto il primo certificato medicato ci si attendeva di poter rivedere Esposito in gruppo con i suoi compagni del Cagliari. L’attaccante azzurro ha invece presentato un secondo certificato medico, questa volta di ben 15 giorni e motivato da “stress emotivo e ansia”. Una scelta che priva i sardi di Sebastiano fino al 27 agosto e che non può lasciare indifferente l’allenatore Pisacane, che si è così espresso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Arezzo: “Io ho il compito di tutelare il gruppo. Per quanto riguarda la questione Esposito, ci sono le persone che se ne stanno occupando, anche se non nego sia una situazione che mi turba”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli, Como, Atalanta e Lazio interessate a Esposito

Probabile però che il 27 agosto Esposito non farà ritorno a Cagliari, ma altrove. Il secondo certificato medico testimonia infatti la rottura ormai totale con la società e la voglia del giocatore di cambiare aria e di trasferirsi in una delle squadre di Serie A a lui interessate come Napoli, Atalanta, Lazio e Como. Proprio i lariani sembrerebbero essere la società che starebbe facendo più sul serio per Sebastiano. Come riportato Calciomercato.com e Nicolo Schira i lombardi avrebbero pronta un’offerta da 10 milioni di euro più una o due contropartite che potrebbero essere Dossena o Van der Brempt.

Perché anche l’Inter ci guadagnerebbe

A osservare in maniera interessata la situazione è anche l’Inter, che dopo aver incassato i 4 milioni di euro del riscatto da parte del Cagliari potrebbe guadagnare ulteriormente da Esposito. I nerazzurri hanno infatti mantenuto una percentuale del 40% sulla rivendita dell’attaccante, arrivando dunque a poter guadagnare potenzialmente più degli stessi sardi da Sebastiano in questo calciomercato.