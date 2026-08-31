L’attaccante chiude un’estate turbolenta con l’arrivo al Sassuolo ma la rottura al Cagliari rimane un tasto dolente: sui social il messaggio per Mario Giuffredi

Sebastiano Esposito è stata una delle storie di questo lunghissimo calciomercato estivo che si concluderà soltanto il prossimo 2 agosto. L’estate delle trattative ogni anno regala delle storie, a volte sono del coronamento di un sogno, a volte raccontano di una rottura molto complicata. E’ il caso dell’attaccante che ha vissuto settimane molto difficili nel suo rapporto con il Cagliari fino all’addio con destinazione Sassuolo. Ma le polemiche sono lontane dall’essere finite.

La rottura con il Cagliari e l’arrivo al Sassuolo

Tutto è cominciato a fine luglio quando nel corso del ritiro del Cagliari a Ponte di Legno le trattative tra il procuratore di Sebastiano Esposito e la società sarda sono arrivate a un punto di stallo definitivo. Da quel momento è cominciato un braccio di ferro tra il giocatore e il club con Esposito che ha anche lasciato il ritiro. Ne è nata una guerra a distanza fatta di certificati medici, di accuse reciproche e di dichiarazioni con il giocatore che è rimasto lontano dalla squadra per 25 giorni. A risolvere la situazione ci ha pensato il Sassuolo che dopo aver ceduto Pinamonti alla Lazio, ha deciso di investire sul fratello di Pio con la formula del prestito oneroso con il diritto di riscatto per la società neroverdi.

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Il messaggio per l’agente Mario Giuffredi

Un’estate complicata quella di Sebastiano Esposito. Dopo una buona stagione con il Cagliari era atteso il rinnovo con la formazione sarda, invece qualcosa è improvvisamente cambiato. E’ cominciato il consueto gioco delle parti con accuse da una parte e dall’altra. A difendere il giocatore ci ha pensato il suo procuratore Mario Giuffredi e ora dopo l’arrivo al Sassuolo arrivano le parole di Sebastiano in una storia pubblicata su Instagram: “Hai sempre tenuto duro e mi hai difeso, soprattutto quest’estate quando ti hanno tirato m…a addosso. Grazie perché da quando mi ha preso in procura hai dato una svolta alla mia carriera. Grazie perché quando c’è stato da darmi un consiglio per il mio futuro, mi hai sempre indicato la strada giusta”.

Cagliari: i tifosi attaccano sui social

Il messaggio di Sebastiano Esposito di ringraziamento per il suo procuratore produce lo stesso effetto che nei giorni scorsi hanno avuto le sue immagini con la maglia del Sassuolo. Sui social, i tifosi del Cagliari continuano ad andare all’attacco del giocatore dopo il suo addio turbolento alla Sardegna. E i messaggi che arrivano sono molto duri: “Sono così contento che non sia più stressato – scrive Davide – Magari adesso il certificato lo farà per il crociato”. E ancora: “Sei pregato di togliere dal profilo le foto con la maglia del Cagliari. Non sei degno”. E ancora: “Questa sceneggiata ha già definito il tipo di carriera che farai e anche al tuo procuratore questo modo di comportarsi può funzionare nel breve ma nel lungo periodo i club ti eviteranno come la peste”.