Seedorf ci riprova: avventura in Africa

Clarence Seedorf non molla la panchina. Dopo le esperienze al Milan, allo Shenzhen e al Deportivo La Coruña, l'ex centrocampista olandese, secondo quanto riporta Foot Mercato, starebbe per essere annunciato come nuovo commissario tecnico del Camerun.

Seedorf rimpiazzerebbe l'attuale ct Rigobert Song, e la Federazione sarebbe pronta ad affiancargli il connazionale Patrick Kluivert come vice.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 30-07-2018 13:20