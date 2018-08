Seedorf diventa un Leone

Nuova avventura professionale per Clarence Seedorf, che dopo la breve e poco felice parentesi al Deportivo La Coruña, club che l’allenatore olandese non è riuscito a salvare dalla retrocessione in Segunda Division, è pronto per il debutto come commissario tecnico. È infatti ufficiale l’approdo dell’ex giocatore e tecnico del Milan sulla panchina del Camerun.

Ad annunciarlo è stato il ministro dello sport della nazione africana. Seedorf, che ha battuto la concorrenza di Sven Goran Eriksson, avrà come vice Patrick Kluivert e prende il posto di Hugo Broos, licenziato a fine febbraio dalla guida dei 'Leoni Indomabili' nonostante il trionfo nella Coppa d'Africa del 2017 per aver fallito la qualificazione al Mondiale di Russia. Il primo impegno importante per Seedorf sarà la Coppa d’Africa 2019, che si terrà proprio in Camerun.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 17:00