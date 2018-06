Seedorf si candida per allenare il Real Madrid

In occasione della partita benefica tra le leggende del Real Madrid e quelle dell'Arsenal ha parlato l'ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf.

Alla luce dell'addio di Zidane ai Blancos di Florentino Perez, l'olandese si è offerto di allenare la squadra capitanata da Sergio Ramos.

Ecco le parole di Seedorf: "Sto cercando un club, per me sarebbe un onore allenare il Real Madrid. Con questo non voglio creare polemiche, ho un buon rapporto col club che ora ha bisogno di tranquillità".

SPORTAL.IT | 04-06-2018 16:40