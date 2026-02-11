Il torneo Sei Nazioni 2026 si gioca dal 5 febbraio al 14 marzo 2026. A contendersi il prestigioso trofeo rugbistico ci sono come al solito: Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia. Il torneo ha una cadenza annuale e con questa formula a 6 squadre è arrivata alla 27a edizione. Prima il torneo si chiamava 5 Nazioni, non comprendeva l’Italia, e aveva già una lunghissima tradizione essendone state disputate 106 edizioni: quest’anno quindi si gioca la 132a edizione.
2a giornata
Dopo aver superato la Scozia al debutto, gli Azzurri sono attesi da una trasferta impossibile in terra d’Irlanda
|Irlanda-ITALIA
|14/2 alle 15.10
|Scozia-Inghilterra
|14/2 alle 17.40
|Galles-Francia
|15/2 alle 16.10
CLASSIFICA
|1.
|Inghilterra
|5
|2.
|Francia
|5
|3.
|ITALIA
|4
|4.
|Scozia
|1
|5.
|Irlanda
|0
|6.
|Galles
|0
3a giornata
Azzurri attesi da una partita impossibile contro i galletti francesi
|Inghilterra-Irlanda
|21/2 alle 15.10
|Scozia-Galles
|21/2 alle 17.40
|Francia-ITALIA
|22/2 alle 16.10
4a giornata
Gli azzurri ospitano l’Inghilterra in una sfida tanto complicata quanto affascinante
|Irlanda-Galles
|6/3 alle 21.10
|Scozia-Francia
|7/3 alle 15.10
|ITALIA-Inghilterra
|7/3 alle 17.40
5a giornata
Ultima partita del torneo contro il Galles
|Irlanda-Scozia
|14/3 alle 15.10
|Galles-ITALIA
|14/3 alle 17.30
|Francia-Inghilterra
|14/3 alle 21.10
1a giornata
Ottimo debutto degli Azzurri che battono la Scozia e ottengono 4 punti molto importanti e meritati.
|Francia-Irlanda
|36-14
|ITALIA-Scozia
|18-15
|Inghilterra-Galles
|48-7
Dove vedere il Sei Nazioni in diretta tv e streaming
- Tutte le partite del Sei Nazioni si possono vedere in diretta tv su Sky Sport e in streaming anche su NOW (abbonati qui a NOW).
- Le partite della nazionale italiana sono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.
- Per essere informati sugli orari esatti ed eventuali cambi di palinsesto, consultate la Guida TV di Virgilio Sport
- Se preferite seguire le partite degli Azzurri con un live testuale, il migliore è sempre quello di Virgilio Sport
Come funziona il Sei Nazioni: le regole principali
Il calendario è molto serrato e le sei protagoniste si affrontano in partita secca, alternando una partita in casa e una fuori secondo uno schema predefinito in base agli anni pari e dispari. Vince il Sei Nazioni, la nazionale che in classifica ottiene più punti di tutti in base a un sistema di attribuzioni punti un po’ particolare che si chiama “sistema dell’Emisfero Sud“. Per ogni vittoria vengono assegnati 4 punti, 2 al pareggio, 0 alla sconfitta; però anche bonus di 1 punto per la squadra sconfitta con meno di 7 punti di scarto e per ogni squadra che in una partita segni almeno 4 mete. C’è poi un premio ulteriore di 3 punti per la squadra che vince tutte le partite per garantirle la vittoria nel torneo.
La squadra campione uscente è la Francia, che è anche la nazionale che ha vinto più tornei negli ultimi 10 anni. L’Italia non ha mai vinto questo torneo, terminando anzi spesso con 0 punti e ricevendo il cosiddetto “cucchiaio di legno”.
FAQ
- Quali squadre giocano nel 6 Nazioni?
-
Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia
- Come si assegnano i punti in classifica nel 6 Nazioni?
-
- 4 punti per la vittoria.
- 2 punti nel caso di pareggio
- 0 punti per la sconfitta.
- 1 punto di bonus per chi segna 4 mete in una partita.
- 1 punto di bonus alla squadra che perde con 7 o meno punti di scarto.
- 3 punti di bonus sono assegnati al team che alla fine del torneo sia riuscita a battere tutte le avversarie.
- Quando si gioca il 6 Nazioni 2025?
-
Dal 31 gennaio al 15 marzo 2025