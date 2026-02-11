Virgilio Sport
Sei Nazioni 2026, calendario e classifica. Il tabellone dei risultati del torneo top del rugby

Tabellone della 132a edizione del torneo di rugby che si disputa tra il 5/2 e il 14/3 2026. Con Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia. Italia

Il torneo Sei Nazioni 2026 si gioca dal 5 febbraio al 14 marzo 2026. A contendersi il prestigioso trofeo rugbistico ci sono come al solito: Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia. Il torneo ha una cadenza annuale e con questa formula a 6 squadre è arrivata alla 27a edizione. Prima il torneo si chiamava 5 Nazioni, non comprendeva l’Italia, e aveva già una lunghissima tradizione essendone state disputate 106 edizioni: quest’anno quindi si gioca la 132a edizione.

Calendario e classifica Sei Nazioni 2026

2a giornata

Dopo aver superato la Scozia al debutto, gli Azzurri sono attesi da una trasferta impossibile in terra d’Irlanda

Irlanda-ITALIA 14/2 alle 15.10
Scozia-Inghilterra 14/2 alle 17.40
Galles-Francia 15/2 alle 16.10

CLASSIFICA

1. Inghilterra 5
2. Francia 5
3. ITALIA 4
4. Scozia 1
5. Irlanda 0
6. Galles 0

3a giornata

Azzurri attesi da una partita impossibile contro i galletti francesi

Inghilterra-Irlanda 21/2 alle 15.10
Scozia-Galles 21/2 alle 17.40
Francia-ITALIA 22/2 alle 16.10

4a giornata

Gli azzurri ospitano l’Inghilterra in una sfida tanto complicata quanto affascinante

Irlanda-Galles 6/3 alle 21.10
Scozia-Francia 7/3 alle 15.10
ITALIA-Inghilterra 7/3 alle 17.40

5a giornata

Ultima partita del torneo contro il Galles

Irlanda-Scozia 14/3 alle 15.10
Galles-ITALIA 14/3 alle 17.30
Francia-Inghilterra 14/3 alle 21.10

1a giornata

Ottimo debutto degli Azzurri che battono la Scozia e ottengono 4 punti molto importanti e meritati.

Francia-Irlanda 36-14
ITALIA-Scozia 18-15
Inghilterra-Galles 48-7

Dove vedere il Sei Nazioni in diretta tv e streaming

  • Tutte le partite del Sei Nazioni si possono vedere in diretta tv su Sky Sport e in streaming anche su NOW (abbonati qui a NOW).
  • Le partite della nazionale italiana sono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.
  • Per essere informati sugli orari esatti ed eventuali cambi di palinsesto, consultate la Guida TV di Virgilio Sport
  • Se preferite seguire le partite degli Azzurri con un live testuale, il migliore è sempre quello di Virgilio Sport

Come funziona il Sei Nazioni: le regole principali

Il calendario è molto serrato e le sei protagoniste si affrontano in partita secca, alternando una partita in casa e una fuori secondo uno schema predefinito in base agli anni pari e dispari. Vince il Sei Nazioni, la nazionale che in classifica ottiene più punti di tutti in base a un sistema di attribuzioni punti un po’ particolare che si chiama “sistema dell’Emisfero Sud“. Per ogni vittoria vengono assegnati 4 punti, 2 al pareggio, 0 alla sconfitta; però anche bonus di 1 punto per la squadra sconfitta con meno di 7 punti di scarto e per ogni squadra che in una partita segni almeno 4 mete. C’è poi un premio ulteriore di 3 punti per la squadra che vince tutte le partite per garantirle la vittoria nel torneo.

La squadra campione uscente è la Francia, che è anche la nazionale che ha vinto più tornei negli ultimi 10 anni. L’Italia non ha mai vinto questo torneo, terminando anzi spesso con 0 punti e ricevendo il cosiddetto “cucchiaio di legno”.

FAQ

Quali squadre giocano nel 6 Nazioni?

Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia

Come si assegnano i punti in classifica nel 6 Nazioni?
  • punti per la vittoria.
  • punti nel caso di pareggio
  • punti per la sconfitta.
  • 1 punto di bonus per chi segna 4 mete in una partita.
  • 1 punto di bonus alla squadra che perde con 7 o meno punti di scarto.
  • punti di bonus sono assegnati al team che alla fine del torneo sia riuscita a battere tutte le avversarie.
Quando si gioca il 6 Nazioni 2025?

Dal 31 gennaio al 15 marzo 2025

