Sei Nazioni femminile, le inglesi non danno scampo alle italiane

Allo Stadio Lanfranchi di Parma le Inglesi non si accontentano di sollevare il trofeo del Sei Nazioni. Le campionesse in carica del torneo si fregiano anche del titolo del Grande Slam, superando 54-0 le Azzurre e ottenendo la loro quinta vittoria nel 2020.

Nell’impianto casa delle Zebre Rugby le Azzurre soffrono la grande pressione delle avversarie, padrone di oltre il 70 % del possesso e del territorio lungo tutti i primi 40 minuti del match. Prima del rientro negli spogliatoi, il XV di coach Middleton vola in meta in quattro occasioni, collezionando il punto di bonus offensivo grazie alle corse di Kildunne e di capitan Scarratt e alle cariche vincenti di Cleall e Ward.

E’ un’Inghilterra che, nonostante qualche penalità di troppo, si mostra cinica ogni qual volta si affaccia nei 22 offensivi. Furlan e compagne di contro si presentano in zona rossa solamente in tre frangenti nella prima frazione: all’8’ con una fiammata a largo di Magatti, al 22’ dopo un buon tenuto-a-terra e al 29’, nuovamente dopo un fallo strappato in ruck, sfumando però ogni tentativo di muovere il parziale.

Ritmi più intensi ad inizio secondo con le Red Roses che continuano a monopolizzare l’ovale. La difesa italiana è coraggiosa e arrembante fino al 60’, quando la carica di Bern porterà la n° 3 in maglia bianca a segnare la sua doppietta personale.

Verso il finale di gara i due allenatori svuotano le panchine ma l’inerzia del match sorride ancora alle Inglesi che, nella nebbia di Parma, troveranno al 69’ la loro sesta meta con l’ala Breach.

Sale la stanchezza ma non per le britanniche che a due minuti dal fischio finale si ripeteranno con Riley e Packer. Harrison trasforma entrambe le marcature e la gara termina sul 54 a 0 per l’Inghilterra.

Parma, Stadio Lanfranchi – domenica 1 novembre

Sei Nazioni Femminile, V giornata

Italia v Inghilterra 0-54

Marcatori: p.t. 4’ Kildunne tr Scarratt (0-7); 16’ Cleall tr Scarratt (0-14); 30’ Scarratt tr Scarratt (0-21); 36’ Ward tr Scarratt (0-28); s.t. 19’ Bern tr Scarratt (0-35); 29’ Breach (0-40); 38’ Riley tr Harrison (0-47); 80’ Packer tr Harrison (0-54)

Italia: Furlan (s.t. 14’ Ostuni Minuzzi); Magatti; Sillari (s.t. 22’ Mancini), Rigoni; Stefan; Madia (s.t. 33’ Mancini), Barattin (s.t. 19’ Muzzo); Giordano, Franco, Sgorbini (s.t. 33’ Sberna); Duca (s.t. 39’ Merlo), Fedrighi (28’ Tounesi, 38’ Fedrighi, s.t. 22’ Tounesi); Gai (s.t. 38’ Cerato), Bettoni (s.t. 22’ Skofca), Turani (s.t. 22’ Skofca)

all. Di Giandomenico

Inghilterra: Kildunne; Breach; Scarratt (Cap) (s.t. 21’ Harrison), Reed; Dow; Daley-Mclean (s.t. 19’ Rowland), MacDonald (s.t. 19’ Riley); Beckett (s.t. 19’ Millar-Mills), Packer (p.t. 15’ Matthews, 20’ Packer), Cleall (s.t. 17’ Matthews); Talling, Ward; Bern (s.t. 20’ Brown), Davies (s.t. 17’ Cokayne), Cornborough (s.t. 22’ Harper)

all. Middleton

Player of the match: Abbie Ward (Inghilterra)

OMNISPORT | 01-11-2020 23:22