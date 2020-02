Sei Nazioni: Irlanda-Italia rinviata per coronavirus

Rinviata per coronavirus la gara valida per la quarta giornata del 6 Nazioni 2020 tra Irlanda e Italia, che era in programma per il 7 marzo a Dublino.

Philip Browne, chief executive di IRFU, ha dichiarato: "All'incontro con il ministro della salute Harris siamo stati informati che il Ministero e la sua squadra ritenessero giusto non far giocare questa partita, per cercare di preservare la salute dei cittadini di Dublino e, in generale, irlandesi".

"L'IRFU è completamente d'accordo nel seguire queste indicazioni, dunque lavoreremo col board del 6 Nazioni per trovare il prima possibile una nuova data, che al momento non si conosce. Riguardo a questo speriamo di avere un aggiornamento nei prossimi giorni" ha concluso.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 16:10