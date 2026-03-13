Sei Nazioni, l’Italia non è più Cenerentola: lo dicono i bookmakers. Francia, Scozia e Irlanda: finale thrilling, chi vince

Dopo la vittoria in casa con l’Inghilterra, gli azzurri di Quesada si preparano alla sfida in trasferta a Cardiff e per la prima volta partono con i favori del pronostico anche dei bookmakers

Il Sei Nazioni delle prime volte. L’Italia vuole scrollarsi di dosso il ruolo di “outsider” e cominciare a farsi rispettare dal mondo del rugby. Per farlo non può accontentarsi della vittoria contro l’Inghilterra, un momento storico che deve diventare punto di partenza e non di arrivo per la squadra di Quesada. C’è da fare un passo in più nella consapevolezza di poter sfidare da pari le migliori e per farlo è imperativo battere il Galles e chiudere il miglior torneo di sempre per i nostri colori.

L’occasione storica per gli azzurri

A Cardiff c’è da fare la storia. “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità” e dopo la vittoria di Roma contro l’Inghilterra, ora c’è da fare i conti anche con un po’ di tensione. A Cardiff la squadra di Quesada ha un’opportunità di provare a fare qualcosa di inedito per il rugby italiano. Il successo contro gli inglesi deve essere solo il primo passo, ora bisogna provare a fare il secondo e conquistare per la prima volta tre vittorie in una singola edizione del Sei Nazioni. Molto più difficile invece riuscire a centrare un altro traguardo storico, quello di chiudere al terzo posto in classifica. Una possibilità per quanto remota c’è di scavalcare l’Irlanda a cui però basterà anche perdere ma ottenere il punto bonus per difendere la terza piazza.

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La vigilia di Lamaro e compagni

Michele Lamaro non si nasconde quando parla dei giorni che hanno seguito la vittoria con l’Inghilterra non sono stati poi così semplice da gestire: “C’è stata tanta tensione che si è un po’ sciolta. Era una partita importante dove volevamo: arrivare a un risultato preciso. Ma siamo consapevoli che per fare un grande Sei Nazioni servirà una grandissima prestazione questo weekend. Vogliamo proseguire a scrivere la storia. Abbiamo l’obbligo di andare in Galles e fare la nostra miglior partita. E’ una squadra che ci può mettere in difficoltà in tanti modi. Noi dobbiamo solo pensare alla nostra prestazione e a portare la migliore versione di noi stessi”.

L’Italia non è più Cenerentola

La vittoria contro l’Inghilterra ha dato all’Italia una nuova dimensione in questo Sei Nazioni. Gli azzurri sotto la guida di Quesada stanno diventando una nazionale da temere e rispettare. Certo il gap rimane ancora molto difficile da colmare ma le ultime partite (anzi già da un po’ di tempo a questa parte) hanno dimostrato che Il XV italiano sta cominciando a pensare e a comportarsi in modo diverso. Non più come un outsider alla ricerca di scarti, non come una Cenerentola preoccupata dallo scoccare della mezzanotte: ma come una squadra che può giocare a viso aperto con tutti. Se ne sono accorti anche i bookmakers che per la prima volta da quando l’Italia partecipa al Sei Nazioni la danno come favorita in una partita in trasferta.

Francia, Scozia e Irlanda: chi vince, le combinazioni

Tre squadre in due punti all’ultima giornata del Sei Nazioni e nel fine settimana può succedere ancora di tutto. L’unica squadra a essere padrona del proprio destino è la Francia, prima con 16 punti (gli stessi della Scozia) ma con un differenziale di +79 impossibile per altre da coprire. Se batte l’Inghilterra con il punto bonus si porta a casa il trofeo. Se invece dovesse avere delle difficoltà allora dovrà guardare cosa succede sull’altro campo principale, o meglio cosa è successo visto che il match tra Irlanda e Scozia si gioca alle 15.10 mentre quello tra Francia e Inghilterra è previsto la sera alle 21.10.

Queste tutte le combinazioni per la vittoria finale

La Francia vince il Sei Nazioni se:

Batte l’Inghilterra con il punto di bonus

Batte l’Inghilterra senza punto di bonus, ma la Scozia vince senza punto di bonus con l’Irlanda o pareggia/perde

Pareggia o perde con l’Inghilterra con doppio bonus e l’Irlanda batte la Scozia senza fare il bonus offensivo, oppure Irlanda e Scozia pareggiano con 2 punti a testa

Pareggia con bonus offensivo (3 punti) con l’Inghilterra e la Scozia non vince con l’Irlanda

La Scozia vince il Sei Nazioni se:

Batte l’Irlanda con il punto di bonus e la Francia vince senza bonus con l’Inghilterra o pareggia/perde

Batte l’Irlanda senza punto di bonus e la Francia non vince con l’Inghilterra

Pareggia e la Francia fa al massimo un punto con l’Inghilterra

Pareggia con bonus offensivo (3 punti) e la Francia perde o pareggia con l’Inghilterra

Perde con doppio bonus, ma l’Irlanda fa solo 4 punti e vince con meno di 3 punti di scarto, e la Francia non fa più di un punto con l’Inghilterra

L’Irlanda vince il Sei Nazioni se: