L’Italia è stata battuta per 50-17 dall’Irlanda a Dublino in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2020.

I padroni di casa hanno messo a segno 7 mete all’Aviva Stadium, contro le due degli azzurri che si sono arresi alla distanza.

In classifica l’Italia resta così ultima a zero punti: sabato 31 ottobre chiuderà l’edizione 2020 contro l’Inghilterra, con la speranza di tornare alla vittoria dopo anni.

OMNISPORT | 24-10-2020 19:16