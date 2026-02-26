Sei Nazioni, Quesada ritrova Allan, Varney, Lucchesi e Brex: "Contro l'Inghilterra avremo tante opzioni in più"

Ufficializzati i convocati per la sfida con l'Ighilterra del 7 marzo: tornano in 4 e per il CT argentino sono solo buone notizie, con Brex che si accoda ad Allan, Varney e Lucchesi

Tornano munizioni pesanti in casa azzurra in vista della penultima sfida del Sei Nazioni 2026, quella che il 7 marzo alle 17.40 all’Olimpico vedrà gli azzurri provare a sfatare l’ultimo tabù rimasto nel torneo: l’Inghilterra è l’ultima delle 5 nazionali rivali a non aver ancora concesso neppure una vittoria all’Italia in 26 partecipazioni alla rassegna più prestigiosa del rugby del vecchio continente, motivo in più per provare a spingersi verso un’impresa che avrebbe del clamoroso, dopo essere già andati vicini a violare per la prima volta il tempio irlandese di Dublino un paio di settimane fa. E per provare a farlo, Quesada ha deciso di recuperare tutta l’artiglieria pesante.

Allan e Lucchesi al debutto, Brex torna per stupire

Perché è vero, mancherà Ange Capuozzo che ha già concluso il suo Sei Nazioni dopo i 71’ giocati con la Francia, dove ha siglato una meta prima di infortunarsi a una spalla e fare rientro a Tolosa con sommo dispiacere. Ma contro la nazionale della rosa rientreranno elementi che rappresentano elementi chiave all’interno dello scacchiere azzurro: da Tommaso Allan a Gianmarco Lucchesi, da Stephen Varney a Nacho Brex, ecco che nuovamente la coperta di Quesada tornerà ad allungarsi proprio in vista delle ultime due sfide (sabato 14 si andrà a Cardiff, in un match nel quale il pronostico sulla carta potrebbe pendere dalla parte degli italiani).

“Rispetto alle precedenti partite, stavolta possiamo finalmente parlare di rientri importanti in gruppo”, ha commentato il CT nell’annunciare il ritorno dei 4 giocatori. “Sebbene non abbiano avuto modo di giocare molto negli ultimi tempi, tutti sono molto motivati e non vedono l’ora di aggregarsi al resto dei compagni”.

Per Allan e Lucchesi si tratta dell’esordio ufficiale in questa edizione del torneo, avendo saltato le precedenti tre chiamate per problemi di natura fisica. Varney era già tornato in gruppo per le sfide contro Irlanda e Francia, ma limitandosi ad allenarsi e senza mai finire nell’elenco dei 23 per le gare. Brex aveva invece temporaneamente lasciato la squadra dopo il vittorioso esordio con la Scozia, adducendo motivi personali e concordando serenamente la decisione con Quesada.

Più opzioni per Quesada un po’ in tutti i ruoli

L’Italia inizierà la marcia d’avvicinamento al match con l’Inghilterra domenica 1° marzo, ritrovandosi al centro “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa.

I ritorni di Allan e Brex potrebbero anche vedere entrambi schierati titolari: Allan andrebbe a coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Capuozzo come estremo, Brex semplicemente tornerebbe a comporre la coppia di centri con Menoncello, sebbene nelle precedenti due gare Marin (che con la Scozia aveva giocato estremo, in assenza sia di Allan che di Capuozzo) ha fatto decisamente il suo.

Varney contenderà a Fusco il ruolo di mediano di mischia, ma anche qui Quesada potrebbe scegliere la linea della continuità e magari reinserirlo gradualmente a partita in corso (e così Lucchesi, prima alternativa a Nicotera come tallonatore).

