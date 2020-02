Sei Nazioni, Smith rilancia le ambizioni dell'Italia

L'Italrugby è pronta all'esordio casalingo nel Sei Nazioni 2020: sabato pomeriggio, gli azzurri guidati da Franco Smith affronteranno la Scozia dopo aver perso le prime due partite del Torneo, in Galles e in Francia. “Siamo concentrati su cosa vogliamo fare in campo e su come sfruttare le prossime tre partite del Torneo per costruire il nostro gruppo, non conta cosa stiano facendo le franchigie scozzesi rispetto a quelle italiane nel PRO14” ha detto Smith.

“Ogni gara è una chance per aumentare le nostre capacità, stiamo lavorando insieme da un mese per costruire la nostra identità, il nostro DNA – ha proseguito il tecnico sudafricano -. E’ l’aspetto più importante su cui siamo concentrati. Pensiamo a noi e quello che dobbiamo fare”.

“La scelta di confermare la formazione che ha giocato a Cardiff e Parigi è volta a costruire una base solida di giocatori consapevoli del nostro gioco, di quello che vogliamo fare. Per me è importante avere un nucleo di giocatori che sa esattamente cosa vogliamo e che possano agire come punti di riferimento sul campo” ha aggiunto Smith.

