Seixas pensa al Giro 2027 e sfoglia la margherita sul suo futuro. Ciccone va da Pidcock alla Pinarello Q36.5

Seixas è sulla bocca di tutti e ha un futuro tutto da scrivere: nel 2027 potrebbe rinunciare al Tour per puntare al mondiale (che si correrà a fine agosto in Alta Savoia). Ciccone ufficiale alla Pinarello

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Tutto ruota attorno a Paul Seixas. Che dopo l’impresa mandata a referto al Lombardia è diventato, se possibile, ancor più l’oggetto del desiderio di team, direttori sportivi e quanti bramano all’idea di averlo in squadra. Con la Decathlon CMA CGM costretta a inventarsi di tutto e di più per provare a trattenerlo oltre il 2027, quando nei piani del talentuoso transalpino potrebbe prefigurarsi a sorpresa la chiamata alle armi nientemeno che al Giro d’Italia.

Seixas salta il Tour per il mondiale: assist al Giro?

Perché l’anno prossimo il mondiale si correrà in Alta Savoia a fine agosto (rientra all’interno del cosiddetto “supermondiale” che ogni 4 anni raduna nello stesso luogo tutte le principali discipline del mondo ciclistico), e vincere in casa avrebbe un valore tutto speciale. Peraltro il percorso si addice eccome al giovane Seixas, ma questo significa che farebbe gola anche a Tadej Pogacar, con tutti gli annessi e connessi del caso.

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In Francia però è scoppiata ormai definitivamente la Seixas mania: pur di provare a portare il rampante Paul al picco della forma in concomitanza con la prova iridata, ecco che la Decathlon sarebbe disposta a fare un “favore” al popolo francese, rinunciando cioè alla partecipazione di Seixas al Tour, preferendo programmare la stagione sul Giro. “Non è scontato che Paul correrà a luglio sulle strade di Francia”, ha affermato Julien Jurdie, direttore generale della Decathlon CMA CGM.

“Di sicuro farà un grande giro, ma al momento non sappiamo ancora quale”. Teoricamente la Vuelta si presterebbe meglio nel calendario 2027, dal momento che scatterà una settimana dopo il mondiale, mentre il Tour potrebbe essere in una posizione più scomoda. Il Giro invece consentirebbe una programmazione più orientata anche alla stagione delle classiche (la Liegi è in cima ai pensieri, oltre al bis al Lombardia e al ritorno alla Strade Bianche), con l’estate tutta intenta a preparare la prova iridata.

Paul conteso dalle big del pedale: è una corsa all’oro

Seixas è veramente la calamita della quale tutti parlano in continuazione, e anche i suoi programmi futuri rientrano nel novero delle conversazioni più in voga. Perché se esiste un piano della Decathlon per provare a blindarlo oltre il 2027, ci sono comunque almeno tre squadre pronte a mettere sul tavolo moneta pesante per portarlo alla propria corte.

E sono naturalmente UAE Emirates Team XRG (pronta a sacrificare Del Toro, se necessario), Visma Lease a Bike (con Vingegaard ormai vicino al passo d’addio) e Netcompany Ineos, che da quando è entrato il nuovo sponsor danese ha nuovamente allentato i cordoni della borsa.

Seixas potrebbe decidere nelle prossime settimane come muoversi: pianificare già adesso il 2028 non è un’idea sbagliata, vista la folta concorrenza che vorrebbe accaparrarselo. Ed evitare di decidere durante la stagione non sarebbe affatto male.

Ciccone, adesso è ufficiale: fino al 2029 in Pinarello Q36.5

Intanto chi un contratto l’ha firmato, fino al 2029, è Giulio Ciccone: dopo l’addio alla Lidl Trek, team nel quale ha trascorso le ultime 8 stagioni, l’abruzzese ha trovato l’accordo con la Pinarello Q36.5. “Dopo tante stagioni nella stessa squadra, so di aver preso una decisione molto importante, ma che sentivo di voler prendere”, ha commentato Ciccone.

“Sento di avere ancora molto da dare e avevo bisogno di una nuova sfida, di una motivazione rinnovata e di un ambiente in cui potessi sentirmi a casa. Per me il lato umano viene prima di tutto e sin dal primo incontro ho percepito vera fiducia e apprezzamento, con persone che mi volevano per davvero. Uno come me, abituato a correre col cuore, sa che essere circondato dalle persone giuste, quelle che sanno infondere energia, è un valore aggiunto”.

Ciccone correrà accanto a Tom Pidcock, col quale formerà una gran bella accoppiata in salita. “L’ho sempre ammirato per il suo talento e per come pensa in modo diverso. È uno che non ha paura di fare le cose a modo suo e spero che potremo darci qualcosa in più a vicenda. Ai miei tifosi dico che questo nuovo capitolo sarà appassionante e spero che possa regalarmi tante belle soddisfazioni”.