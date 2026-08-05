“Seixas erede di Pogacar”, la UAE prepara la mossa di mercato che agita la Francia. Ciccone, che beffa alla Vuelta a Burgos

Il futuro di Paul Seixas resta al centro delle attenzioni nel mondo del ciclismo: l’ultima indiscrezione lo vuole come erede di mercato alla UAE e con un Del Toro poco felice

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti a caccia di Paul Seixas. Il futuro del ciclismo è già arrivato, ha 19 anni ed è francese e nessuno dei top team vuole lasciarsi scappare l’occasione di prendere quello che viene considerato come l’erede di Pogacar. E chi meglio della UAE proprio per creare la successione al fenomeno sloveno? L’ultima indiscrezione sul ciclismo-mercato è di quelle che fanno discutere.

L’indiscrezione dall’Olanda: Seixas alla UAE

L’ultima notizia che riguarda il futuro di Paul Seixas arriva dall’Olanda, secondo il sito specializzato Wielerfits infatti, il futuro del ciclista francese sarebbe stato già decisivo. Il vincitore della Freccia Vallone avrebbe infatti già posto la sua firma su un precontratto con la UAE che lo renderebbe di fatto l’erede di Tadej Pogacar. Il sito sottolinea come il nervosismo degli ultimi giorni intorno alla figura di Isaac Del Toro sarebbe proprio dovuto all’arrivo in squadra di una figura potenzialmente molto ingombrante come il francese. Arrivano anche le prime voci sulle cifre dell’ingaggio percepite dal 19enne che guadagnerebbe circa 6 milioni di euro a stagione.

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Francia in agitazione e il malcontento di Del Toro

Nei giorni scorsi alcuni siti specializzati hanno riportato una presunta interruzione nelle trattative di prolungamento del contratto tra la UAE Emirates e Isaac Del Toro. Il messicano è reduce dal terzo posto al Tour de France con tanto di vittoria della maglia bianca, qualcuno ha imputato questo stop alla volontà di guardarsi intorno per il futuro ed evitare il rischio di essere sempre alle spalle di Pogacar. Ora questa indiscrezione su Seixas potrebbe gettare una nuova luce anche su questa vicenda.

Il futuro di Seixas è seguito con grande attenzione e forse anche un pizzico di preoccupazione in Francia. La volontà generale sarebbe quello di vedere Paul correre ancora per un team transalpino come la Decathlon al punto che si è mosso anche il presidente Macron per cercare di mettere insieme le risorse necessarie per uno scenario del genere. L’eventuale arrivo in UAE invece potrebbe vedere Seixas nelle vesti del “rampollo” di Pogacar con un paio di stagioni di apprendistato prima di spiccare il volo. Ma siamo ancora a voci e indiscrezioni, del resto nel corso di questi mesi Seixas è stato di fatto accostato a tutti i grandi team del mondo del ciclismo a cominciare dal Visma.

Ciccone, che beffa alla Vuelta a Burgos

Poteva essere una giornata da sogno per i colori italiani che dopo il successo di Jonathan Milan in Polonia potevano sperare di fare bis con quello di Giulio Ciccone alla Vuelta a Burgos. Invece per l’Italia e per la Lidl non arriva il secondo successo di giornata con Giulio che si deve accontentare del secondo posto alle spalle di Oscar Onley. Ci si aspettava una prestazione importante anche da Giulio Pellizzari che dopo il Giro sembra non aver trovato la condizione giusta e non è riuscito ad arrivare con i migliori al traguardo.