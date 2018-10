Semplici: 'Abbiamo fatto un'impresa'

Dopo 52 anni la Spal torna a vincere sul campo della Roma, ma in realtà, considerando la lunga assenza dalla Serie A, i ferraresi riescono nell’impresa al quarto tentativo dopo quel 2-0 del settembre ’65.

Il risultato è lo stesso, come dal sapore d’antico è la gioia di Leonardo Semplici, protagonista di una curiosa gaffe ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo fatto una bella gara raccogliendo quei punti che avremmo meritato nelle ultime partite. Ho visto la personalità che volevo vedere. Sapevamo di dover soffrire in casa della Roma, ma anche che non avremmo potuto fare una partita solo difensiva: ci siamo proposti in avanti a costo di rischiare qualcosa e siamo stati ripagati. Sono due punti molto importanti…”.

Ovviamente i punti sono tre, mentre due sono i centrali difensivi schierati da Semplici, che ha sbancato passando al 4-4-2: “Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico passando al 4-4-2 e anche di uomini, c’era qualcuno stanco dagli impegni con le Nazionali e qualcun altro che non ho visto al top”.



SPORTAL.IT | 20-10-2018 17:40