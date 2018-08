Semplici ai tifosi: "Fate bene a sognare"

"Giocare sempre a Bologna? In effetti ci porta bene, ma per noi sarà determinante ritrovare il nostro pubblico e quando vedrete il nostro nuovo stadio, tutto coperto e all'inglese con 16mila posti capirete l'investimento della proprietà e quanto sarà determinante per arrivare alla salvezza". Così ha commentato la seconda vittoria consecutiva in campionato il tecnico della Spal Leonardo Semplici in diretta ai microfoni di "Tutti Convocati" su Radio 24.

"E’ motivo di orgoglio essere in testa dopo due giornate con due squadre straordinarie come Juventus e Napoli – prosegue Semplici -. I tifosi fanno bene a sognare; noi dobbiamo continuare a pensare a salvarci, magari con qualche giornata d'anticipo. Questo entusiasmo dobbiamo sfruttarlo in positivo per cercare di migliorare sul piano del gioco e soprattutto della qualità, soprattutto perché questo è il secondo anno per molti giocatori e per me. Abbiamo più esperienza".

"Speriamo di diventare il Chievo di qualche anno fa, oppure l'Atalanta di questi anni. Siamo ambiziosi, anche se sappiamo qual è il nostro budget che è tra gli ultimi della Serie A. Vogliamo restare a lungo in A e proveremo a dare il filo da torcere a tutti. Questi sei punti ci verranno comodi nei momenti di difficoltà che sicuramente arriveranno" la conclusione dell’allenatore toscano.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 16:20