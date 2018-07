Semplici allo scoperto per Grassi

Leonardo Semplici, ai microfoni di Sky, ha parlato anche di mercato. "Grassi? Ci piacererbbe riaverlo ma ci sono delle difficoltà" ha detto il tecnico della Spal.

"Bisognerà fare tesoro della scorsa stagione, dovremo migliorare sotto tutti i punti di vista – ha aggiunto -. Bisognerà impegnarsi di più, stiamo lavorando per questo. Stiamo per chiudere la rosa, il percorso sarà difficile ma vogliamo migliorare e salvarci. Petagna? Possiede caratteristiche uniche, mai avute in rosa, mi aspetto tanto da lui perché pur essendo un classe 1995 ha grande esperienza".

Chiusura sull'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Ci voleva per il calcio italiano, a maggior ragione dopo la mancata partecipazione ai Mondiali".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-07-2018 12:35