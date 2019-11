Semplici amaro: "Non lo meritavamo"

Dopo la sconfitta nei minuti di recupero subita contro la Sampdoria, l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha commentato con amarezza il risultato finale: "E' stata una beffa vera e propria – ha detto ai microfoni di Sky -, la squadra ha cercato di fare la partita, mantenendo il possesso palla e cercando di creare occasioni pericolose, ma non siamo riusciti a buttarla dentro".

Per l'allenatore degli estensi a decidere il match sono stati anche gli errori della sua squadra: "Abbiamo commesso errori grossolani in diversi momenti della partita – ha detto -, ci mettiamo in difficoltà da soli, è immeritata una sconfitta arrivata in questo modo: ma questo è il calcio, dobbiamo rimboccarci le maniche, credere nel valore di questi ragazzi e far sì che questi errori non si ripetano in futuro".

Semplici ha poi concluso parlando della sfida salvezza: "Nemmeno nel primo anno in A eravamo stati in questa situazione – ha dichiarato con rammarico -, dobbiamo far tesoro di quello che ci insegnano queste partite, giocare bene non è bastato per portare a casa il risultato, vincere ci avrebbe regalato morale ma siamo stati sfortunati. A partire da me, dobbiamo tirare fuori tutti qualcosa in più per le prossime partite, e sperare di ottenere risultati utili per risalire in classifica".

.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 23:09