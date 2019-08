Semplici aspetta la vera Spal

La Spal inizia il terzo campionato di fila in Serie A ospitando l’Atalanta. Non un avversario qualunque, bensì quello contro cui nello scorso torneo i ferraresi vissero una delle notti più belle dell’anno, con una vittoria nel giorno dell’inaugurazione dello stadio dopo i lavori.

Leonardo Semplici però non vive di ricordi e parla dell’attualità di mercato: “È arrivato Tomovic e siamo contenti, è un giocatore di grande esperienza che può aiutarci. Affrontiamo una squadra che ha fatto un campionato eccezionale, si sono anche rinforzati, in Italia sono tra le più forti. Ci siamo preparati bene e dovremo fare una grande prestazione se vogliamo uscire dal campo con un risultato positivo".

Per completare la rosa bisognerà aspettare gli ultimi giorni di mercato: "Abbiamo un obiettivo che è la salvezza e vogliamo raggiungerla a tutti i costi, in un modo o nell'altro. E per farlo i tifosi devono continuare a sostenerci perché il loro supporto è importantissimo per noi. Adesso penso solo alle prossime due partite anche se sono consapevole che manchi ancora qualche tassello per completare la squadra, non sono per nulla ansioso perché Vagnati sta lavorando a pieno regime".



SPORTAL.IT | 24-08-2019 15:28