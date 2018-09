Semplici avverte la 'sua' Fiorentina

Leonardo Semplici si prepara a Fiorentina-Spal, una partita che per lui non può certo essere uguale a tutte le altre.

"Tornare a casa per me è sempre un piacere e per forza di cose proverò un pizzico d'emozione – ha ammesso in conferenza stampa il tecnico degli estensi, originario proprio di Firenze -. Ritroverò la mia città, i miei amici e parenti. Ma l'anno scorso ero molto più nervoso".

Impossibile non tornare sul secondo posto in campionato della sua Spal: "Abbiamo dimostrato che la nostra classifica è meritata, perché attraverso il gioco sono arrivati i risultati. In ogni caso non mi aspettavo di trovare equilibri tali da vincere tre partite dopo così poco tempo".

"La Fiorentina sarà un altro test importante, proveremo a mantenere questo livello di continuità contro una squadra in salute. Petagna? Sono contentissimo per lui, segnare è per un attaccante una questione vitale. Missiroli? Era proprio il giocatore che cercavamo", ha concluso l'allenatore biancazzurro.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 21:00