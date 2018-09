Semplici: "Ci eravamo illusi"

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici parla alla vigilia della partita contro la Sampdoria: "A Genova vogliamo disputare una bella partita, in cui servirà crescere sotto l'aspetto della mentalità. Troveremo un avversario forte e di valore, dovremo affrontarlo con desiderio di conquistare il risultato per portare a casa qualcosa di positivo".

Le ultime due sconfitte hanno riportato sulla terra gli estensi: "Dobbiamo ripartire senza tante problematiche. Sappiamo qual è l'obiettivo e forse le partite iniziali avevano illuso tutto l'ambiente. In ogni cosa è necessario non lasciarsi prendere troppo dall'euforia e dalla depressione, ma è necessario mantenere l'equilibrio. Le critiche? Fanno parte del gioco, le prendiamo in modo costruttivo. Qualcuno credeva di disputare un altro campionato".

