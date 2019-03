Semplici: "Contro l'Inter senza paura"

Leonardo Semplici ha parlato così alla vigilia di Inter-Spal: "Sicuramente proveremo a fare un certo tipo di gara, con i ragazzi abbiamo rivisto le immagini dell'andata dove a parte il risultato per intensità, determinazione ed espressione di gioco penso sia stata la più bella Spal della stagione".

"Cercheremo di proporre un tipo di calcio e un tipo di attenzione che ultimamente è quello che ci condiziona nel risultato. Poi quello che ho detto ai ragazzi è che non si può e non si deve pensare che abbiamo perso per colpa dell'arbitro".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 20:30