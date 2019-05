"Non faccio caso alle tante voci che stanno circolando attorno al mio nome. Lo ripeto ancora una volta: con la società affronteremo in serenità la situazione dopo la partita con il Milan, non prima. A Ferrara sto benissimo, ma adesso pensiamo solo a finire la stagione nel migliore dei modi".

A dirlo è stato Leonardo Semplici, il tecnico della Spal.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 17:02