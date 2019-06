Semplici detta i tempi del mercato della Spal

Il mercato della Spal sarà intenso, tra arrivi e partenze, ma non avrà tempi rapidi. Questo il succo delle dichiarazioni rese dal tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici, premiato a Siena per ricevere la 'Briglia d'Oro 2019': "Il nostro mercato partirà nell'ultimo mese perché adesso alcuni giocatori sono inavvicinabili per i prezzi e le richieste. Cercheremo di fare un mercato intelligente, con il nostro budget, con le nostre difficoltà ma con le nostre idee” ha detto Semplici affrontando subito il nodo relativo al prossimo portiere, dopo il mancato riscatto di Viviano dallo Sporting Lisbona.

"Ci dispiace di aver perso Emiliano che è un portiere che ci ha dato tanto e ha contribuito tanto alla salvezza, ma per l'aspetto economico non potevamo permettercelo. Sono usciti alcuni nomi tra cui Sportiello e sono profili che andrebbero bene per noi”

Alcune partenze saranno inevitabili. Semplici anticipa i saluti a Lazzari, ma vorrebbe trattenere altri gioielli: "Manuel ha fatto un percorso importante e spero che possa farne uno migliore. Petagna è giustamente ambito da piazze importanti avendo segnato 16 gol. Fares? Come calciatore è cresciuto, ma mi auguro possa rimanere perché ha ulteriori margini di miglioramento. Si consacri alla Spal e poi come Lazzari ambisca a piazze più importanti".

In entrata Semplici si sbilancia su Babacar, allenato nelle giovanili della Fiorentina: “Gli auguro di ripetere ciò che ha fatto da giovane, ma per noi non sarà un acquisto facile”.



