Semplici è carico: "Ripartiamo da qui"

Leonardo Semplici non nasconde la soddisfazione dopo il 2-1 conquistato in casa del Torino, che vale la prima vittoria della sua Spal dal lontano 5 ottobre: "Devo dare merito ai ragazzi – ha detto a fine partita ai microfoni di Dazn -, avevo detto che oggi avremmo fatto risultato. Abbiamo superato un periodo in cui sono successe tante cose non positive, ma la squadra si è allenata alla grande, aveva desiderio di uscire da questa situazione".

"Nonostante le assenze abbiamo avuto personalità e idee contro un'ottima squadra come il Torino – ha aggiunto Semplici -. Finalmente, dopo qualche buona prestazione senza risultati, abbimao conquistato i tre punti. La salvezza? Sappiamo che ci sarà ancora da soffrire, ma dobbiamo ripartire da questa partita: con questa voglia e queste idee possiamo giocarci il nostro obiettivo fino alla fine".

SPORTAL.IT | 21-12-2019 23:11