Semplici fa ammenda e pensa agli infortuni

E' un Leonardo Semplici piuttosto cupo quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti al termine del match perso dalla sua Spal in casa contro il Lecce, un 3-1 che non ammette appello: "C'è grande dispiacere per il risultato – ha dichiarato il tecnico degli estensi a Dazn a fine partita -, sapevamo di dover attraversare un'annata difficile, in cui l'obiettivo che vogliamo passa attraverso un percorso complicato, ma ci si sono messi anche gli infortuni a mettere in difficoltà la squadra".

"In ogni caso – ha proseguito Semplici – anche stasera bisogna fare ammenda, perchè se concedi due rigori diventa difficile giocare in una certa maniera. Mi dispiace perché dopo il pareggio volevamo far meglio, ma a questo punto dobbiamo solo pensare a lavorare come abbiamo sembre fatto, senza demoralizzarci: dobbiamo tirar fuori tutti qualcosa in più, a partire da me".

"Mi auguro che questo risultato non ci butti giù – ha poi concluso l'allenatore della Spal -, una sconfitta così può dare ansia alla nostra squadra: dobbiamo stare attenti a non farci travolgere, e migliorare diversi aspetti. Di Francesco? Dobbiamo valutare l'entità del suo infortunio, ma non cercheremo altri giocatori, abbiamo un gruppo valido e dobbiamo sfruttarlo al massimo".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:42