Semplici ha la spiegazione per il crollo

Una sconfitta dopo la notte di gala di lunedì contro l’Atalanta nel giorno dell’inaugurazione dello stadio ristrutturato ci sta anche, ma non così.

Leonardo Semplici avrebbe fatto a meno di crollare davanti alla sua Fiorentina, così il tecnico della Spal è nero nel commentare a 'Sky Sport' il netto ko del “Franchi”: “Abbiamo fatto tanti errori, più di tutti quelli delle altre partite, probabilmente abbiamo pagato quanto speso nella partita di lunedì. Sono sicuro che faremo tesoro dagli sbagli, cercando di ripartire come abbiamo fatto l’anno scorso in momenti anche più difficili”.

Concentrazione, poca aggressività: non è funzionato nulla. “La Fiorentina è stata costruita in maniera diversa da noi, ma il discorso non è questo – ha aggiunto Semplici – Noi vogliamo provare a dare filo da torcere a tutti e oggi non ci siamo riusciti, non siamo stati aggressivi, sulla palla arrivavamo addirittura terzi. Peccato perché dopo il primo gol abbiamo avuto l’occasione per pareggiare”.



SPORTAL.IT | 22-09-2018 21:35