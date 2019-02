Semplici, il peggio è passato

E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico di Leonardo Semplici, operato lunedì sera a causa di una colica addominale. A comunicarlo è la Spal, attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "S.P.A.L. comunica che questa sera l’allenatore biancazzurro Leonardo Semplici è stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente a causa di una colica addominale. Il tecnico spallino è stato operato a Firenze presso l’ospedale Santa Maria dell’Annunziata dal dottor Marco Scatizzi. L’operazione è perfettamente riuscita. Il recupero e la convalescenza saranno valutate nelle prossime ore".

Mentre si attendono i tempi di recupero, la squadra è stata affidata al vice Andrea Consumi. Il prossimo impegno della Spal è in programma per domenica 24 febbraio, alle ore 15, in casa del Sassuolo.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 09:20