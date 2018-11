Semplici: "Il terzo ci ha tagliato le gambe"

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici a Dazn ha analizzato la pesante sconfitta per 4-1 subita dagli estensi a Roma contro la Lazio.

"Siamo rimasti in partita fino al gol di Cataldi, poi il match è cambiato. Scorie dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa? No, questa partita è diversa rispetto a quella contro il Frosinone. Il nostro percorso è pieno di insidie e sappiamo qual è il nostro obiettivo".

"A centrocampo eravamo in grande emergenza. Non siamo riusciti a chiudere bene in fase difensiva, troppi spazi concessi, può accadere. La Lazio è una grande squadra e hanno qualità per metterti in difficoltà".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 14:55