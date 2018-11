Semplici: 'Impariamo da Ronaldo'

Leonardo Semplici l’aveva detto. “La partita contro la Juventus ci deve lasciare qualcosa di buono”. Detto, fatto.

Risultato a parte, ovviamente, ma il tecnico della Spal promuove almeno in parte la prova dei suoi a Torino, pur rimarcando qualche disattenzione di troppo: “Questa partita ci lascia qualcosa di positivo. Sapevamo che sarebbe stata difficilissima, ma abbiamo mostrato identità e voglia di aggredire. Adesso dovremo farlo anche contro le squadre alla nostra portata. Se non vogliamo soffrire dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi ed essere più determinati. Ci abbiamo messo personalità, ma le disattenzioni si pagano".

La prima volta da avversario di Cristiano Ronaldo ha lasciato il segno. Non solo sul piano del risultato: “Peccato per il primo gol, siamo partiti in ritardo lasciando libero Ronaldo – ha detto Semplici – È la prima volta che lo vedo da vicino, i miei attaccanti devono prendere esempio dalla voglia e dall'atteggiamento che un campione così mette ogni volta. Dobbiamo avere la sua cattiveria".

