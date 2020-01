Semplici: "La sfortuna non c'entra"

La sconfitta in casa nel derby emiliano contro il Bologna non fa certo sorridere Leonardo Semplici, ma l'allenatore degli estensi, intervistato da 'Sky Sport' a fine partita, continua a credere nella salvezza: "La Spal ha fatto una buona gara, anche se il risultato ci condanna".

"Abbiamo provato a vincere, ma non ce l'abbiamo fatta – ha dichiarato l'allenatore degli estensi -. Non parlerei di sfortuna, ma di situazioni che vanno lette meglio, sviluppate con più determinazione. Bisogna darsi una mossa, però, perché certe partite devono essere vinte, dobbiamo interpretarle in modo diverso".

Semplici ha poi glissato sul mercato della Spal: "La società sa cosa deve fare, ho fiducia".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 17:29