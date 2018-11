Semplici manda un avvertimento alla Juventus

Il campionato della Spal riparte da Torino e dalla trasferta all'Allianz Stadium dopo la sosta delle nazionali. E nonostante il valore e il blasone dell'avversaria Juventus, Leonardo Semplici non intende fare barricate. Lo ha spiegato chiaramente nella conferenza stampa del venerdì della vigilia.

"Loro hanno un grande valore a livello europeo e stanno dimostrando una continuità impressionante. Ma ritengo che potremo fare bene, quello che dobbiamo fare è prepararci al meglio per dimostrare chi siamo. Come avviene in ogni partita, indipendentemente da chi affrontiamo", ha dichiarato il tecnico estense.

Si parte dallo 0-0 dell'anno scorso. "Mi auguro che la Juventus si ricordi di quella partita, e anche di quella di Torino in cui facemmo ugualmente bene – l'ammonizione di Semplici -. Noi tireremo fuori tutte le nostre risorse e la nostra personalità, con rispetto per l'avversario ma anche spregiudicatezza. La pressione sarà sulle nostre spalle, ma partiremo sempre dallo 0-0 e proveremo a fare la nostra gara e a conquistare punti. Se giocheremo per difenderci, perderemo. Voglio invece vedere palleggio, aggressione, riconquista della palla".

Infine qualche accenno alla formazione: "In porta gioca Gomis, Fares è recuperato e potrebbe anche giocare da titolare. Cionek è stanco dopo la nazionale, lo valuteremo. Kurtic? Sta bene e giocherà, spero che abbia i 90 minuti nelle gambe".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 20:30