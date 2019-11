Semplici manda un messaggio alla società

Al termine di un’altra partita stregata la Spal fallisce l’appuntamento con i tre punti che avrebbero potuto dare una svolta al campionato. Il Genoa esce indenne dal “Mazza” e resta davanti di un punto ai ferraresi, penultimi a quota 9.

Analizzando la prova della squadra ai microfoni di 'Sky Sport' Leonardo Semplici prende però il buono della serata: “Eravamo in emergenza e siamo passati alla difesa a quattro. Fino al gol abbiamo giocato bene creando molto, poi quel pareggio preso dopo un minuto dal nostro vantaggio ci ha condizionato e ci siamo disuniti. Non deve succedere e non dovevamo concedere subito il gol, sapendo quanto facciamo fatica a segnare”.

Il tecnico toscano si sofferma su una prima parte di stagione piena di contrarietà, ma pensa positivo: “Spero che stasera possa iniziare il nostro campionato. Finora ci è successo di tutto tra rigori sbagliati, gravi infortuni e gol presi all’ultimo minuto, mi auguro la sfortuna sia finita”.

Infine un appello ai tifosi e, tra le righe, anche alla società in chiave mercato: “Dobbiamo dimenticare quanto fatto lo scorso anno ed essere positivi a dispetto della classifica, anche se sappiamo che avremmo bisogno di più qualità”.

