Semplici: "Non dobbiamo snaturarci"

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter: "Conosciamo tutti la squadra che affronteremo, il suo valore tecnico, la fisicità e la storia, ma questa prova ci dovrà dare soltanto certezze, indipendentemente dal risultato finale e dovrà farci crescere per personalità e condizione".

La Spal dovrà restare la stessa: "Proveremo a mettere più in difficoltà possibile questa Inter e partiremo, come abbiamo sempre fatto, per portare a casa i tre punti, anche se siamo pienamente coscienti che servirà la partita perfetta. Sarà importante anche dare continuità alle prestazioni che ci sono state, anche se non hanno portato i punti che la squadra meritava per quanto fatto sul terreno di gioco. Con l'Inter sarà importante non snaturare le caratteristiche delle squadra".

Sulla formazione: "Petagna è l'unico con certe caratteristiche, il turn over toccherà anche a lui ma vedremo quando o perché. Everton Luiz per me è un titolare, a Genova contro la Sampdoria l'ho tolto solo perché ammonito. In lui crediamo molto e domani, dal primo minuto o a gara in corso, potrà darci una mano. Ci vorrà qualità di palleggio ma anche intensita' nell'andare a riconquistare palla. Dovremo rischiare qualcosa di più".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 15:50