Semplici non si sbilancia sul futuro di Kurtic

Dopo l’impresa pre-natalizia contro il Torino la Spal riprende la marcia in campionato ospitando il Verona in quella che mister Semplici ha definito una sfida per la salvezza “potenziale”.

"Sarà una partita molto dura, non determinante, ma molto importante – ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa – Dobbiamo provare a vincere a tutti i costi anche se affronteremo un avversario che finora ha fatto molto bene, ma se dovessero perdere tutto si rimette in discussione. Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa a Torino, con quella determinazione e lo spirito che ci hanno consentito di capovolgere il risultato".

Semplici ha poi glissato sulle voci sul possibile passaggio di Jasmin Kurtic al Parma: "Il giocatore è a disposizione, in settimana si è allenato con impegno. Spetterà a me decidere se schierarlo, ma solo per questioni tecniche”.



SPORTAL.IT | 04-01-2020 16:27