Semplici: "Non siamo salvi"

"Vogliamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo salvezza. Voglio attenzione da parte dei miei giocatori e cerchiamo di non farci condizionare dalla classifica dei nostri avversari". Così il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, alla vigilia dell'incontro che opporrà la sua squadra al Genoa. "Vogliamo dare continuità a quelle che sono state le ultime gare sotto il profilo tattico e del risultato. Puntiamo a fare una grande partita contro una squadra esperta ed affamata di punti".

Semplici non nasconde le insidie che racchiude questo match. "Il discorso salvezza non è ancora chiuso, ci manca qualcosina per arrivare al traguardo e quindi dobbiamo rimanere concentrati". Con l'allenatore spallino il discorso si sposta sui cinque convocati a Coverciano per lo stage voluto dall'allenatore della Nazionale Mancini.

"Si tratta di una grossa soddisfazione che rende merito al lavoro svolto dalla società e da tutto lo staff e la crescita compiuta dai vari Bonifazi, Vicari, Murgia, Valoti e Petagna".

SPORTAL.IT | 27-04-2019 16:25