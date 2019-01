Semplici: 'Parma? Sappiamo cosa fare'

Prima volta in Serie A al ‘Tardini’ per la Spal, che sogna di bissare il successo ottenuto all’andata, sfida che si giocò a Bologna per l’indisponibilità del “Mazza”.

Mister Semplici è cosciente di quanto sia importante fare risultato vista la delicata posizione di classifica.

La Spal non vince ormai da undici partite: “Conosciamo le caratteristiche del Parma, difendono bene e ripartono molto velocemente, sfruttando le qualità dei giocatori d’attacco – ha detto il tecnico fiorentino in conferenza – Per noi sarà fondamentale fare risultato, quindi bisognerà concedere poco. Vogliamo giocare con intensità e determinazione per dare continuità alle ultime positive prestazioni".

Fondamentali i primi minuti della partita, spesso propizi per il Parma e fatali alla Spal: “Lavoriamo per migliorare la concentrazione – ha concluso il tecnico spallino – In modo da essere sempre dentro la partita dal primo al 90'".

SPORTAL.IT | 26-01-2019 17:55