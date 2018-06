Semplici protagonista in Campania

Leonardo Semplici sarà il grande protagonista di "Parole di Calcio", incontro promosso dall’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) delle Isole di Ischia e Procida. L'allenatore del miracolo Spal presenzierà all'appuntamento annuale che si terrà lunedì a Lacco Ameno. "Lavorare per un calcio sempre più moderno e funzionale" è il titolo della giornata di lavoro, incentrata sulla “Metodologia integrata e situazionale nel planning settimanale: il condizionamento organico con e senza palla, la forza del calciatore, l’interazione e la relazione con la squadra di un portiere moderno. Proposte, riflessioni, confronti”.

L'appuntamento calcistico ischitano vivrà sia di momenti in aula che sul campo. Relatori saranno, oltre al tecnico Leonardo Semplici (fresco vincitore della Panchina d’Argento come miglior tecnico della Serie B 2016/17) e i Docenti del Settore Tecnico della FIGC, il Prof. Francesco Perondi (Metodologia dell’allenamento, attuale collaboratore di Pioli alla Fiorentina) e il Prof. Gaetano Petrelli (Tecnica del portiere, in questa stagione ad Ascoli con Cosmi).

