Semplici: 'Questa è la sconfitta più dolorosa'

Terza sconfitta consecutiva della Spal, quella maturata sul campo della Sampdoria, che Leonardo Semplici ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport: “E’ la sconfitta più dolorosa delle tre che abbiamo subito. Per come abbiamo giocato c’è grande rammarico per non aver raccolto punti”.

“Nel primo tempo ci siamo presi qualche rischio perchè volevamo palleggiare dal basso. Mentre nella ripresa – conclude l’allenatore biancoazzurro – siamo stati rinunciatari all’inizio, ma poi siamo usciti fuori. C’è rammarico per non aver portato a casa il pareggio”.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 23:55